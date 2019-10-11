Земельна альтернатива: Раді пропонують не допускати іноземців до купівлі землі до 2024 року

В альтернативному законопроєкті № 2178-9 про обіг земель сільськогосподарського призначення пропонується до 1 січня 2024 року не допускати набуття юрособами, бенефіціарами яких є іноземці, права власності на земельні ділянки.

Текст законопроєкту №2178-9 опублікований на сайті Верховної Ради, повідомляє БІЗНЕС.

"Вказані вимоги не розповсюджуються на випадки набуття у власність земельних ділянок їх орендарями, які є сільськогосподарськими товаровиробниками, якщо з часу державної реєстрації юридичної особи – набувача права власності пройшло не менше 3 років, а також на випадки набуття у власність зазначеними особами земельних ділянок", – йдеться у пояснювальній записці.

Також законопроєктом пропонується:

- встановити мінімальну стартову ціну продажу земельних ділянок державної та комунальної власності на земельних торгах на рівні не нижче нормативної грошової оцінки;

- встановити обмеження на сукупну площу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, яка може перебувати у власності громадянина та юридичної особи, та пов’язаних з нею осіб. "Обмеження не допускають набуття у власність більше 8% сільськогосподарських земель області та 0,5% сільськогосподарських земель України", – йдеться у документі.

- забезпечити переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки;

- забезпечити право громадян на викуп земельних ділянок для ведення селянського (фермерського) господарства, які їм належать на праві постійного користування та праві довічного успадкованого володіння. Зокрема, передбачаєть можливвість викупу із розстрочкою платежу до 5 років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок;

- доповнити Закон України "Про санкції" новим видом санкцій – "заборона на набуття у власність земельних ділянок". Під них можуть підпадати іноземні держави, невизначене коло осіб певної діяльності (секторальні санкції) та окремі юридичні і фізичні особи.

Автори документу переконані, що ці кроки забезпечать українцям повноцінну реалізацію прав приватної власності на землю; збільшать інвестиційні можливості аграрного сектора, зокрема, через розвиток іпотечного кредитування під заставу сільгоспземель; забезпечать прозорість операцій із землею тощо.

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