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Пт., жовт.
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Приватизація "Укрспирту" принесе казні 6-7 млрд грн — МЕРТ

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Приватизація держпідприємства "Укрспирт" дозволить залучити до державного бюджету 6-7 млрд грн.

Про це повідомив радник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства з питань "Укрспирту" Сергій Блескун на нараді щодо реформи спиртової галузі, інформує БІЗНЕС.

За його словами, наразі розглядається три сценарії щодо майбутнього "Укрспирту". Перший — залишити все так, як є, і тоді галузь втратить близько 10 млрд грн акцизу через зростання тіньового ринку.

Другий сценарій — приватизація. На думку Блескуна, це дозволить залучити в бюджет 6-7 млрд грн та суттєво скоротити тіньовий обіг продукції.

Третій сценарій передбачає демонополізацію ринку, в рамках якої планується дозволити отримувати ліцензії на виробництво спирту і скасувати обмеження на будівництво нових заводів. "Для цього потрібно скасувати державну монополію на виробництво спирту, і це пропонується зробити вже з 1 січня 2020 року. Також скасувати обмеження на будівництво нових заводів...Крім того, пропонується обмеження імпорту спирту, провести до 1 січня 2022 року, а з 1 січня 2022 року його зняти", — сказав радник міністра.

Він додав, що цей крок дозволить скоротити тіньовий ринок до 2-3 млн дал. у найближічі 2-3 роки, а також забезпечити додаткові акцизні надходження до держбюджету в розмірі 5-6 млрд грн.

Нагадаємо:

  • У січні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.
  • 10 жовтня міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що 

    держпідприємство "Укрспирт" планують передати на приватизацію.

     

Укрспирт приватизація заводи