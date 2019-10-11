Група Ярославського хоче приватизувати "Електроважмаш" і ОГХК

Група DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського заявила про готовність взяти участь у конкурсах з приватизації державних підприємств "Електроважмаш" і "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Групи.

"Ми зацікавлені в розвитку української промисловості, а анонсовані міністром до приватизації об'єкти отримають нові перспективи розвитку за рахунок синергії з іншими активами DCH",— зазначив в DCH.

Читайте також: Чому інвестиції люблять приватність?

У Групі наголосили, що її інвестиційні можливості та успішний досвід управління великими виробничими комплексами дозволять забезпечити стабільну роботу "Електроважмашу" та ОГХК і зміцнити їх ринкові позиції.

Нагадаємо:

У січні 2019 року Кабінет міністрів України затвердив перелік об’єктів великої приватизації. Серед компаній, які планується виставити на продаж, – ПАТ "Центренерго", Одеський припортовий завод, Національна акціонерна компанія "Украгролізинг" та інші.

З початку 2019 року через електронні аукціони було продано 197 об’єкта малої приватизації.

Україна очікує отримати 5-6 млрд грн від малої приватизації у 2020 році.

9 жовтня Фонду держмайна передали на приватизацію "Електроважмаш" і ОГХК

Довідка: DCH Олександра Ярославського — одна з найбільших і таких, що найбільш динамічно розвиваються українських бізнес-груп з більш ніж 20-річною історією. Пріоритетними напрямками діяльності групи є фінанси, промисловість, видобуток корисних копалин, транспорт, девелопмент, виробництво будматеріалів, готельний бізнес та ін. В числі українських активів DCH: Харківський тракторний завод, рудник "Суха балка" (Кривий Ріг), Дніпровський металургійний завод (ДМЗ ), страхова компанія "ІНГО Україна", Міжнародний аеропорт "Харків", УГДК, готель Kharkiv Palace Hotel 5*, мережа ТРЦ "Караван Megastore", регбійний клуб "Олімп" та ін. Інвестиції Олександра Ярославського тільки в економіку Харківського регіону перевищили $1 млрд., включаючи інвестиції в програму підготовки інфраструктури Харкова до Євро-2012 (будівництво аеропорту, стадіону, першого в місті 5* готелю та інших критеріальних для УЄФА об'єктів).