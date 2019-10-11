В уряді обіцяють інтегрований земельний законопроєкт, який влаштує всіх

Кабінет міністрів України планує провести 18 регіональних земельних форумів, на яких буде обговорюватися процес скасування мораторію на продаж землі. За їх результатами планується підготувати інтегрований законопроєкт про ринок землі.
Про це на брифінгу заявив заступник голови Мінекономіки Тарас Висоцький, інформує БІЗНЕС.
Він зазначив, що після внесення законопроєкту про ринок землі до Верховної Ради почався старт земельної дискусії. "Ми плануємо провести 18 регіональних земельних форумів, два вже відбулося", – сказав Висоцький.
За його словами, наразі є 10 альтернативних законопроєктів, які будуть обговорюватися. На їх основі, а також на основі урядового документу буде готуватися інтегрований проєкт закону з урахуванням зауважень та пропозицій. "А саме – питань можливостей купувати землі сільськогосподарського призначення для іноземців, питання концентрації земельних угідь і запобігання монополізації ринку. Земельна реформа відбудеться, її модель буде враховувати інтереси і власників паїв, і фермерів, і агрокомпаній", – запевнив заступник міністра.
Він також повідомив, що альтернативним законопроєктом до проєкту № 2178, який внесли до парламенту 9 жовтня, пропонується:
- зменшити обмеження по концентрації земель в межах області з 15% до 8%;
- ввести обмеження по концентрації земель в межах ОТГ у розмірі 35%;
- передбачити перехідний період до 1 січня 2024 року, під час якого юридичні особи, бенефіціарні власники яких є іноземці; особи без громадянства; юридичні особи, створені не за законодавством України; іноземні держави, не зможуть набувати у власність землі с/г призначення державної, комунальної власності, а також пайові землі, за винятком тих земель, які на момент набрання чинності законом вже є в оренді, емфітевзисі таких юридичних осіб та за умови, що такі юридичні особи створені не менше, ніж три роки до набрання чинності законом.
Нагадаємо:
- 19 вересня на зустрічі з аграріями президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
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20 вересня українські аграрії вийшли на головні траси у 15-ти регіонах країни, протестуючи проти наміру влади дозволити продаж землі іноземцям.
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