В уряді обіцяють інтегрований земельний законопроєкт, який влаштує всіх

Кабінет міністрів України планує провести 18 регіональних земельних форумів, на яких буде обговорюватися процес скасування мораторію на продаж землі. За їх результатами планується підготувати інтегрований законопроєкт про ринок землі.

Про це на брифінгу заявив заступник голови Мінекономіки Тарас Висоцький, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що після внесення законопроєкту про ринок землі до Верховної Ради почався старт земельної дискусії. "Ми плануємо провести 18 регіональних земельних форумів, два вже відбулося", – сказав Висоцький.

За його словами, наразі є 10 альтернативних законопроєктів, які будуть обговорюватися. На їх основі, а також на основі урядового документу буде готуватися інтегрований проєкт закону з урахуванням зауважень та пропозицій. "А саме – питань можливостей купувати землі сільськогосподарського призначення для іноземців, питання концентрації земельних угідь і запобігання монополізації ринку. Земельна реформа відбудеться, її модель буде враховувати інтереси і власників паїв, і фермерів, і агрокомпаній", – запевнив заступник міністра.