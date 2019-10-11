Зеленський підтримав ідею аграрного Давосу в Україні

Про це він сказав під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.

З відповідною пропозицією до президента звернулася головний редактор AgroPolit.com Наталія Білоусова. "Ви, мабуть, скоро відвідаєте Давоський світовий форум, який проводиться у Швейцарії. І це не випадково – там центр, де "живуть" всі фінанси світу. Україна – продовольчий резерв світу. Запустіть під своєю егідою в Україні аграрний Давос, покличте сюди всіх інвесторів світу. Створіть біржу інвестиційних проєктів, де кожен інвестор зможе залишити свою заявку на інвестиційний проєкт", — запропонувала Білоусова.

"Давайте… Я тільки за", — відповідав Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядається декілька напрямків державної підтримки суб'єктів господарювання та малих фермерів наступного року.