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Зеленський підтримав ідею аграрного Давосу в Україні

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Президент України Володимир Зеленський підтримав ідею проведення в Україні аграрного Давосу – міжнародної конференції для інвесторів.

Про це він сказав під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.

З відповідною пропозицією до президента звернулася головний редактор AgroPolit.com Наталія Білоусова. "Ви, мабуть, скоро відвідаєте Давоський світовий форум, який проводиться у Швейцарії. І це не випадково – там центр, де "живуть" всі фінанси світу. Україна – продовольчий резерв світу. Запустіть під своєю егідою в Україні аграрний Давос, покличте сюди всіх інвесторів світу. Створіть біржу інвестиційних проєктів, де кожен інвестор зможе залишити свою заявку на інвестиційний проєкт", — запропонувала Білоусова.

"Давайте… Я тільки за", — відповідав Зеленський.

Нагадаємо, 10 жовтня під час пресмарафону президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядається декілька напрямків державної підтримки суб'єктів господарювання та малих фермерів наступного року.

ВолодимирЗеленський аграрний Давос