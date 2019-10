Google виводить виробництво пристроїв з Китаю

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на DigiTimes.

Головна причина – мінімізація негативного впливу наслідків американо-китайської торгової війни. Тепер виробничі потужності компанії будуть знаходитися в Таїланді. Виробничим партнером американської компанії залишилася компанія Quanta Computer.

Крім того, Google розглядає можливість перенесення в Таїланд і В'єтнам виробництва портативних комп'ютерів на платформі Chrome OS.

При цьому ще одне видання Nikkei підтверджує, що смарт-колонки Google Home будуть виготовлятися в Таїланді. Однак розробка нових пристроїв і початкове збирання обладнання залишаться в Китаї.

У Google поки що утримуються від коментарів з приводу перенесення виробничих майданчиків.

Останнім часом спостерігається тенденція щодо того, що великі технологічні компанії, серед яких Google, виводять виробництва з Китаю через торгову війну цієї країни з США, а також через зростання витрат на китайську робочу силу.

Нагадаємо, компанія Google та виробники чіпів IntelCorp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. та Broadcom Inc. вирішили частково призупинити співпрацю з китайським виробником смартфонів Huawei.