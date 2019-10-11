Атестація і збільшення тривалості відпусток: ЄБА внесла пропозиції до Трудового кодексу

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Асоціації.

В ЄБА зазначили, що наразі в робочих групах парламентського Комітету з питань соцполітики та прав ветеранів тривають активні обговорення проекту Трудового кодексу України, який готується до реєстрації у Верховній Раді (на заміну законопроєкту №1658).

Експерти Асоціації пропонують врахувати в оновленому проєкті закону 11 наступних ключових питань:

1. Лібералізацію та адаптацію відносин роботодавець-профспілка та перегляд повноважень профспілок. Виключення необхідності погодження роботодавцем власних нормативних актів у випадках, коли колективний договір не укладено з первинним органом профспілки. Виключення необхідності попереднього повідомлення профспілки про надурочну роботу, якщо працівник вже надав письмову згоду на таку роботу.

2. Розширення переліку осіб, що можуть бути працевлаштовані без отримання дозволу на працевлаштування, зокрема, таких як іноземці без громадянства, біженці із визначеним правовим статусом, тощо.

3. Закріплення за керівниками філій можливості укладати трудові договори, адже наразі це може робити лише керівник організації.

4. Передбачення можливості укладення договорів як у письмовій, так і в усній формах з обов’язковою письмовою заявою і наказом про прийняття на роботу.

5. Спрощення класифікатора професій – надання йому рекомендаційного, а не обов’язкового характеру як це є зараз, крім того, надання роботодавцю можливості самостійно визначати назву посади.

6. Закріплення можливості укладення строкових трудових договорів виключно за домовленістю сторін.

7. Закріплення за роботодавцем права звільняти або відстороняти працівника у випадку вчинення дій, що містять ознаки корупції. Крім того, права звільняти певні категорії працівників за порушення трудових обов’язків – прогули, розкрадання, появу в нетверезому стані, тощо (в тому числі, вагітних жінок, жінок з дітьми до 3-х років), а також, працівників, які досягли пенсійного віку.

8. Перегляд та спрощення системи відпусток – 1 основна трудова відпустка (зі збільшенням основної відпустки з 24 до 30 днів), 2 соціальні відпустки – у зв’язку з вагітністю і пологами та для догляду за дитиною.

9. Проведення атестації всіх співробітників – перевірка як hard skills, так і soft skills (наразі атестація працівників законодавчо не закріплена).

10. Створення сервісної служби задля нагляду та контролю за дотриманням трудового законодавства.

11. Законодавче закріплення більш сучасних форм комунікації між роботодавцем та працівником – в електронній формі.

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