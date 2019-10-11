Бізнес пропонує збільшити термін податкової амністії до одного року

Про це йдеться в заяві УРБ, інформує БІЗНЕС.

Представники бізнесу підтримують значну частину норм документу, проте вказують на низку недоліків, які "можуть суттєво ускладнити його реалізацію та призвести до неефективності запропонованого механізму податкової амністії". Найбільш проблематичними вони вважають терміни щодо реалізації податкової амністії.

"Більше часу потрібно передбачити для подання фізичною особою спеціальної декларації (до 01.05.2020 року), тому що слід отримати документи чи зібрати інформацію щодо кожного об’єкту декларування, здійснити оціночну вартість активів станом на 01.01.2020 року, кошти на сплату податку розмістити на рахунку в українському банку тощо", – вважають в УРБ.

Зазначається, що тривалість процедури перевірки (180 календарних днів) варто переглянути ще й тому, що подання спеціальної декларації вимагає проведення оцінки вартості іноземних об’єктів декларування – зокрема, надання запитів до компетентних органів іноземних держав, перекладу необхідних для перевірки документів.

Тому представники бізнесу пропонують, враховуючи наслідки впровадження амністій у різних країнах, передбачити термін реалізації амністії протягом року.

"Щодо ставок при застосуванні спеціального декларування – для максимального ефекту від амністії оптимальним вважаємо застосування ставки 2,5 % бази оподаткування при поверненні капіталів та 0 % при довгостроковому розміщенні – купівлі цінних паперів та ОВДЗ", – йдеться в заяві.

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