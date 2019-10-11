АМКУ може відкрити нову справу проти "Тедісу"

Антимонопольний комітет може відкрити нову справу проти компанії "Тедіс Україна", в рамках якої йому загрожує примусовий поділ.

Про це повідомила у Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує БІЗНЕС.

"На розгляді в Антимонопольному комітеті України вже більше місяця перебуває заява проти компанії "Тедіс". Тютюнового монополіста знов звинувачують у зловживанні монопольним становищем. У відмові в реалізації товару. В ущемленні прав роздрібних продавців. В порушеннях, за які "Тедіс" вже карали штрафом та зобов’язували їх припинити", — написала Агія Загребельська.

За її словами, якщо зловживання, про які йде мова в заяві, підтвердяться, Комітету буде важко обмежитись лише штрафом.

"Адже таку міру покарання АМКУ вже застосовував і це не дало результатів. Отже, "Тедіс" може стати третім прикладом примусового поділу в історії АМКУ. Тим більш, Комітет збирався поділити "Тедіс" ще в 2016, але тоді "передумав". Подивимось, чим закінчиться другий сезон демонополізації тютюнового ринку", — додала Загребельська.

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