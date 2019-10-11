АМКУ може відкрити нову справу проти "Тедісу"

Антимонопольний комітет може відкрити нову справу проти компанії "Тедіс Україна", в рамках якої йому загрожує примусовий поділ.
Про це повідомила у Facebook колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська, інформує БІЗНЕС.
"На розгляді в Антимонопольному комітеті України вже більше місяця перебуває заява проти компанії "Тедіс". Тютюнового монополіста знов звинувачують у зловживанні монопольним становищем. У відмові в реалізації товару. В ущемленні прав роздрібних продавців. В порушеннях, за які "Тедіс" вже карали штрафом та зобов’язували їх припинити", — написала Агія Загребельська.
За її словами, якщо зловживання, про які йде мова в заяві, підтвердяться, Комітету буде важко обмежитись лише штрафом.
"Адже таку міру покарання АМКУ вже застосовував і це не дало результатів. Отже, "Тедіс" може стати третім прикладом примусового поділу в історії АМКУ. Тим більш, Комітет збирався поділити "Тедіс" ще в 2016, але тоді "передумав". Подивимось, чим закінчиться другий сезон демонополізації тютюнового ринку", — додала Загребельська.
Нагадаємо:
- На початку вересня Податкова служба України заявила про намір перевірити усіх виробників тютюнових виробів в Україні. Особливу увагу планувалось приділити фабрикам у Львові та Жовтих Водах (Дніпропетровщина).
- 25 вересня Агія Загребельська повідомила, що АМКУ може покарати найбільших тютюнових виробників за монополізацію ринку компанією "Тедіс", а також зобов’язати їх реалізовувати сигарети іншим дистриб‘юторам. За її даними, штраф може скласти понад 10 млрд грн.
- 3 жовтня суд заборонив АМКУ штрафувати тютюновиробників і "Тедіс". Комітет оголосив перерву до 10 жовтня для вивчення справи.
- 10 жовтня АМКУ оштрафував найбільших тютюновиробників і "Тедіс" на 6,5 млрд грн.