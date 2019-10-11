Український стартап залучив $90 млн інвестицій і став "єдинорогом"

Український стартап з перевірки англійської граматики Grammarly оцінили в більш, ніж $1 млрд.

Заснований трьома українцями (Олексієм Шевченком, Максимом Литвином і Дмитром Лідером) стартап Grammarly, що розвиває однойменний онлайн-сервіс із перевірки правопису і граматики тексту англійською мовою, повідомив про успішне закриття чергового раунду фінансування.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на TechCrunch.

Стартап залучив додаткові інвестиції на загальну суму $90 млн і став "єдинорогом" — оцінка ринкової вартості досягла $1 млрд. Таким чином, Grammarly — перший український стартап-єдиноріг.

Інвестували в компанію і рамках другого раунду фонди General Catalyst, IVP і Spark Capital. Тепер загальна сума залучених стартапом інвестицій склала близько 200 мільйонів доларів (два роки тому Grammarly залучила $110 млн).

Як повідомляється в офіційному пресрелізі, з моменту першого раунду інвестицій травнем Grammarly збільшила кількість користувачів більше ніж втричі і зараз його сервіс щодня допомагає понад 20 мільйонам людей.

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Нагадаємо, що Україна разом з іншими країнами Східної Європи стає лідером з "народження" нових IT-спеціалістів.

Довідка: Grammarly — інтелектуальний онлайн-сервіс перевірки граматики, заснований на технологіях штучного інтелекту. При цьому його поради виходять за межі виправлення граматики — вони допомагають поліпшити чіткість і тон написання англійської мови. Додаток підвищує якість письмового спілкування, враховуючи індивідуальний стиль користувача і його комунікативні цілі, пропонуючи виправлення, які роблять текст граматично, стилістично і структурно правильним.

Нещодавно компанія відкрила четвертий офіс в канадському Ванкувері і вдвічі збільшила кількість членів команди в офісах в Києві, Нью-Йорку і Сан-Франциско. У планах компанії розширити поточний офісний простір в Києві на додаткові 1300 м².