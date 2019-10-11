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"АрселорМіттал Кривий Ріг" вирішив виплатити майже 11 млрд грн дивідендів

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Акціонери ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) проголосували за виплату дивідендів у розмірі 10,845 млрд грн.

Відповідне рішення бууло ухвалене 10 жовтня на позачергових зборах акціонерів, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу підприємства.

Зазначається, що розмір дивідендів затверджено в розмірі 2,81 грн на одну просту акцію. Останній раз дивіденди платили за 2007 рік – ще до кризи 2008–2009 роках. Після того "АрселорМіттал" спрямовував кошти на модернізацію виробництва, виконання масштабних інвестпроєктів.

"Нинішня виплата дивідендів не вплине на виконання інвестиційної програми. Протягом найближчих 5 років в розвиток інвестують $1,8 млрд", — повідомили в АМКР.

З цих коштів близько $300-350 млн планують вкласти у будівництво фабрики з випуску окатиші, які частково замінять агломерат як сировину для доменних печей. Завдяки цьому підприємство зможе закрити дві зношені аглофабрики і тим самим понизити обсяг викидів на 50–55%.

Нагадаємо:

АрселорМіттал Кривий Ріг дивіденди