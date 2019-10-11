"АрселорМіттал Кривий Ріг" вирішив виплатити майже 11 млрд грн дивідендів

Акціонери ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" (АМКР) проголосували за виплату дивідендів у розмірі 10,845 млрд грн.
Відповідне рішення бууло ухвалене 10 жовтня на позачергових зборах акціонерів, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу підприємства.
Зазначається, що розмір дивідендів затверджено в розмірі 2,81 грн на одну просту акцію. Останній раз дивіденди платили за 2007 рік – ще до кризи 2008–2009 роках. Після того "АрселорМіттал" спрямовував кошти на модернізацію виробництва, виконання масштабних інвестпроєктів.
"Нинішня виплата дивідендів не вплине на виконання інвестиційної програми. Протягом найближчих 5 років в розвиток інвестують $1,8 млрд", — повідомили в АМКР.
З цих коштів близько $300-350 млн планують вкласти у будівництво фабрики з випуску окатиші, які частково замінять агломерат як сировину для доменних печей. Завдяки цьому підприємство зможе закрити дві зношені аглофабрики і тим самим понизити обсяг викидів на 50–55%.
Нагадаємо:
- У вересні ЗМІ повідомили, що після обшуків СБУ "ArcelorMittal Кривий Ріг" планує направити на виплату дивідендів 10,845 млрд грн, або 2,81 грн на одну просту акцію, замість того, щоб направити ці кошти на розвиток виробництва.
- В "АрселорМіттал Кривий Ріг" запевнили, що виплата дивідендів не вплине на інвестиційну програму підприємства.