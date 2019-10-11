Зеленський пообіцяв, що до кінця року кредитні ставки знизяться на 2%

Президент Володимир Зеленський очікує, що до кінця поточного року кредитні ставки зменшаться на 1,5-2%.

Про це глава держави заявив під час пресмарафону в Києві, повідомляє БІЗНЕС.

"Головним завданням було знизити відсотки по кредитах і дати можливість брати кредити. Кредитна ставка знижується, і ще на 1,5-2% вона знизиться до кінця цього року", - сказав Зеленський.

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