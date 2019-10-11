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"Vodafone Україна" не має конкретних угод щодо продажу

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Конкретних рішень щодо продажу української "дочки" ПАТ "МТС" — "Vodafone Україна" — поки не має.

Про це журналістам повідомив голова МТС Олексій Корня, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Конкретних угод нині на столі немає. Подача вимоги є технічним моментом, що не свідчить про угоду", — заявив він.

При цьому він зауважив, що оператор розглядає різні можливості розвитку щодо міжнародної стратегії.

Нагадаємо, 9 жовтня представник Антимонопольного комітету України повідомив, що відомство отримало заявку на купівлю ПрАТ "ВФ Україна", яке входить до портфелю активів МТС.

За даними ЗМІ, заявку подав азербайджанський телеком-оператор Bakcell, яка охоплює 93% території та 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн абонентів.

Раніше в ЗМІ з'являлася інформація про те, що "Vodafone Україна" планує купити інша азербайджанська телеком-компанія Azercell, але ця інформація не підтвердилася.

Довідка: "Vodafone Україна" — другий за величиною оператор мобільного зв'язку в Україні. У 2018 році компанія скоротила чистий прибуток на 18,1% порівняно з 2017 роком, до 1,8 млрд грн. 

"Vodafone Україна" на 100% належить Prelludium B.V. та є частиною міжнародної групи МТС, акції якої котируються на Нью-Йоркській фондовій біржі.

продаж Vodafone Україна