Зеленський пояснив, чому інвестори "бояться" ОПЗ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що інвестори не поспішають вкладатися в Одеський припортовий завод (ОПЗ) через великі борги підприємства.
Про це він сказав під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.
"Багато інвесторів згадують ОПЗ. Вони кажуть, що могли б зайти в ОПЗ, сплатити гроші, зберегти робочі місця, відновити технічні операції, але всі говорять, а що робити з боргами? І що борги — це проблема України і нашої влади. Борги поки що ніхто не хоче закривати", — сказав глава держави.
Нагадаємо:
- 25 липня керівництво "Одеського припортового заводу" повідомило про укладання угоди з компанією "Агро Газ Трейдинг", в рамках якої "АГТ" постачатиме ОПЗ природний газ і отримуватиме аміак та карбамід в якості готової продукції.
- 4 серпня ОПЗ відновив виробництво аміаку і карбаміду.
- У серпні Фонді держмайна заявили про намір звільнити менеджмент ОПЗ, оскільки вважає його недостатньо професійним. Також у ФРУ назвали великими шанси приватизувати ОПЗ.
- На початку жовтня продукція ОПЗ повернулася на міжнародні ринки.