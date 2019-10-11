Зеленський пояснив, чому інвестори "бояться" ОПЗ

Президент України Володимир Зеленський вважає, що інвестори не поспішають вкладатися в Одеський припортовий завод (ОПЗ) через великі борги підприємства.

Про це він сказав під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.

"Багато інвесторів згадують ОПЗ. Вони кажуть, що могли б зайти в ОПЗ, сплатити гроші, зберегти робочі місця, відновити технічні операції, але всі говорять, а що робити з боргами? І що борги — це проблема України і нашої влади. Борги поки що ніхто не хоче закривати", — сказав глава держави.

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