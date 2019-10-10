Зеленський про "Мотор Січ": Ми повинні дізнатися, хто хотів "розпиляти" підприємство

Президент Володимир Зеленський заявив, що пріоритетне завдання – з’ясувати, хто вивів підприємство зі списку стратегічних і намагається його "розпилити".

Про це він сказав під час пресмарафону, відповідаючи на питання про ймовірність передачі підприємства Китаю, інформує БІЗНЕС.

Глава держави нагадав, що ще до його президентства РНБО вивело "Мотор Січ" з переліку українських стратегічних підприємств.

"Тобто хтось його вивів. Потім хтось почав купувати акції з-за кордону. Ці люди пов’язані. Потім купили частину акцій, як дозволила наша держава це зробити, в Україні. Хто це дозволив і як це було – може все там чисто, а може й ні. Паралельно є історія, але поки що без доказів, що на території іншої країни будувався схожий завод. Ходили чутки з приводу того, що наш персонал з документами можуть перевезти до іншої країни", – розповів Зеленський.

За його словами, зараз Антимонопольний комітет, "Укроборонпром" і правоохоронні органи вивчають цю справу.

"Тут не пріоритет, яка з країн може бути партнером України в "Мотор Січі". Наш пріоритет – щоб у нас залишилось підприємство. Вивчити, хто його хотів, я зараз не про китайців, вони сплачували гроші, хто хотів розпилити це стратегічне підприємство України. Ми повинні вивчити це питання, і потім вирішувати з китайськими партнерами…Там теж кошти кредитні у людей, які придбали акції і вони ці кредитні кошти брали в китайському державному банку", – зазначив глава держави.

"Ми повинні зберегти підприємство, незважаючи, скільки в нас з вами акцій, зберегти "Мотор Січ" для Запоріжжя, де є реальна загроза залишити людей, більше 20 тисяч, без робочих місць", – вважає Зеленський.

Нагадаємо:

25 серпня 2019 року у ВАТ "Мотор Січ" повідомили, що китайські Skyrizon і Xinwei Group подали на узгодження в Антимонопольний комітет України угоду з купівлі понад 50% акцій "Мотор Січі".

Видання The Wall Street Journal повідомило, що США намагаються завадити придбанню китайською компанією українського заводу "Мотор Січ", оскільки це в рази підвищить оборонні позиції Китаю.

28 серпня радник президента США Джон Болтон застеріг Києв від продажу частини української "Мотор Січі" китайцям. Він заявив, що Китай веде нечесну гру в США і краде військові технології.

Довідка: АТ "Мотор Січ" — один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.