Влада розглядає кілька варіантів держпідтримки фермерів у 2020 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядається декілька напрямків державної підтримки суб'єктів господарювання та малих фермерів наступного року.

Про це він сказав під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.

Він зазначив, що питання дотацій піднімалося 9 жовтня на великій зустрічі з аграріями. За його словами, це питання буде вирішуватися паралельно із земельною реформою.

"Може бути різна допомога – це може бути пільгове фінансування, кредити за допомогою країни, уряду, бюджету... І просто окрема допомога. Там декілька напрямків проговорювалось. Будемо працювати", – сказав Зеленський.

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