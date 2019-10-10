Влада розглядає кілька варіантів держпідтримки фермерів у 2020 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що розглядається декілька напрямків державної підтримки суб'єктів господарювання та малих фермерів наступного року.
Про це він сказав під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.
Він зазначив, що питання дотацій піднімалося 9 жовтня на великій зустрічі з аграріями. За його словами, це питання буде вирішуватися паралельно із земельною реформою.
"Може бути різна допомога – це може бути пільгове фінансування, кредити за допомогою країни, уряду, бюджету... І просто окрема допомога. Там декілька напрямків проговорювалось. Будемо працювати", – сказав Зеленський.
Нагадаємо:
- 17 липня 2019 року Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою обмежив суму фінансової підтримки одному суб'єкту господарювання або сільськогосподарському виробнику до 150 млн грн.
- На початку вересня 2019 року президент Володимир Зеленський доручив Рахунковій палаті повідомити про результати аудиту використання державних дотацій великими агрокорпораціями.
- Прем`єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що уряд надаватиме малим фермерам частину компенсації відсоткової ставки за кредитами, щоб вони могли конкурувати за купівлю землі з великими агрохолдингами.