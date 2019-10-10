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"Нам потрібен тест": Зеленський назвав умови, за яких даруватимуть ліцензії на казино

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Президент України Володимир Зеленський пропонує надавати безоплатні ліцензії на гральний бізнес за умови будівництва  у перспективі нового готелю або надавати їх за нижчою ціною, якщо готель забезпечить розширення номерного фонду.

Про це він сказав під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.

За його словами, перший етап (легалізації грального бізнесу передбачає розміщення казино у п’ятизіркових готелях, де ліцензія продаватиметься на конкурсах за високу ціну. При цьому глава держави зазначив, що готелі, де розташуються казино, повинні мати 200 номерів (у Києві) та 150 номерів (у регіонах країни).

"У нас на ринку є п’ятизіркові готелі, але вони дуже маленькі. Поки що немає можливостей зробити казино. Нам потрібен тест, як люди боротимуться за ці ліцензії. Ми хочемо, щоб будували готелі", – пояснив Зеленський.

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Він зауважив, що у відповідному законопроєкті будуть зазначені умови розміщення гральних автоматів у готелях, кількість номерів тощо.

Кошти від грального бізнесу планується спрямовувати на потреби освіти, медицини та спорту. "Наприклад, нам потрібно цього року будувати у школах спортивні майданчики й басейни. Давайте всі ці гроші за ліцензію (на гральний бізнес) віддамо на спорт", – сказав президент.

Також він зазначив, що сьогодні люди залишають свої останні гроші у нелегальних гральних закладах. "Ми хочемо прибрати з вулиць усю "гральну історію", – наголосив глава держави.

Нагадаємо:

  • В Україні азартні ігри заборонені з 2009 року. Штраф за порушення складає 8000 мінімальних зарплат (близько 33 млн грн).
  • 30 вересня Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу. Законопроект про легалізацію грального бізнесу передбачає, що казино зможуть розміщуватися лише на базі великих 5-ти зіркових готелів. У Києві такими можуть стати готелі з номерним фондом не менше 200 номерів, в Одесі, Харкові, Дніпрі та Львові – з номерним фондом не менше 120 номерів. Для інших міст розмір номерного фонду має бути не менше 100 номерів.
Володимир Зеленський гральний бізнес готелі