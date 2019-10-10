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Зеленський – інвесторам: Дзвоніть мені, якщо прийшов якийсь прокурор або чинуша

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Президент України Володимир Зеленський запевнив іноземних інвесторів, що купленим ними підприємствам не загрожує реприватизація, а також пообіцяв захищати їх інвестиції.

Про це він сказав під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.

Зеленський розповів, що у розмові з іноземними інвесторами вони скаржаться на проблему "чорних" реєстраторів і на суддів.

"Ми перезавантажимо суд, тоді це буде якось відповідати. Зі свого боку ми хочемо заспокоїти, що все, що ми проведемо – реприватизації не буде. Ні в якому разі. Будемо охороняти. До речі, я говорив інвесторам, що я особисто готовий відповідати за інвестиції – дзвоніть мені, якщо хтось, якийсь прокурор або чинуша, неважливо з якого правоохоронного органу, буде ходити і просто перевіряти вас... я готовий захищати всі інвестиції", – запевнив глава держави.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський неодноразово запевняв іноземних інвесторів, що захищатиме їх інтереси. У липні він звернувся англійською до іноземних бізнесменів і закликав їх вкладати гроші в Україну.

 

 

Володимир Зеленський інвестори велика приватизація