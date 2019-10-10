Прем`єр зібрав керівників банків: Про що говорили

Про це очільник уряду повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Створення умов для активізації кредитування банками реального сектора економіки – один із пріоритетів діяльності уряду", – написав прем'єр. Він нагадав, що минулого тижня уряд підписав меморандум про співпрацю з Національним банком.

"Уряд планує створити умови для Нацбанку, які дозволять йому навести порядок на ринку небанківських фінансових послуг, захистити банки від недобросовісної конкуренції", – додав Гончарук. За його словами, також у планах Кабміну – привести законодавство з регулювання фінансових інструментів та інвестиційних фондів у відповідність з директивами Євросоюзу.

Також , за даними пресслужби уряду, обговорювалось питання протидії тиску з боку правоохоронних органів на бізнес, у тому числі на банки, та ключову роль реформи судової системи для активізації кредитування та зниження кредитних ставок банків.

Крім того, прем'єр і представники банків обговорили законопроєкт про ринок землі. Вони домовилися спільно працювати над активним запуском програм кредитування малого та середнього бізнесу під заставу землі. Банкіри наголосили на необхідності забезпечення рівнодоступності програм державної підтримки кредитування аграріїв для всіх типів банків.

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