Білоруський аутсорсер звільнив всю київську команду

Про це повідомили колишні співробітники компанії, інформує БІЗНЕС з посиланням на dev.by.

Так, з київського Intellectsoft були звільнені: Delivery Director Костянтин Шиндер, SVP of Engineering Тетяна Новохатська, Lead PMO Analyst Юліана Линник, Delivery Manager Олександр Стрижаков, Head of Pre-sale Алекс Наконечний та Delivery Manager Рустам Гумер. Ця команда прийшла у проєкт у 2018 році, коли аутсорсер оголосив курс на роботу з великими замовниками замість середнього та малого бізнесу. Тоді Intellectsoft перекупила сейлз-команду з Luxoft, щоб відшукати enterprise-клієнтів. Але вона не виправдала очікувань по ефективності.

Причиною звільнення київських менеджерів називають спробу відвести великого клієнта і проєкт. "Так, хотіли відвести [проєкт], але ми припинили на ранній стадії. Клієнти нікуди не поділися, всі на місці. У нас все ок, робоча ситуація", – сказав представник керівництва компанії.

Зараз проводиться внутрішнє розслідування. Співзасновник Intellectsoft Артем Козел сказав, що на даний момент в компанії "зайняті вирішенням ситуації" і пообіцяв згодом розповісти деталі ситуації.

Зазначається, що київський офіс є головним для Intellectsoft, оскільки філію в Мінську розформували.

Довідка: Intellectsoft – аутсорс-компанія, офіційно зареєстрована у США. Входить у групу компаній, власниками якої є білоруські підприємці: Олександр Скалабанов, Артем Козел, Валерій Кирилов і Дмитро Липницький.

У березні 2019 року штат Intellectsoft налічував щонайменше 350 осіб: частина базувалася в США, а розробка велася в Україні.