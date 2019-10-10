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Дубінський відкликав законопроєкт про податок на обмін валюти

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Заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Олександр Дубінський вирішив відкликати свій законопроєкт № 2208 про податок на купівлю готівкової валюти.

Таке рішення він ухвалив після проведеного опитування на своїй сторінці в Facebook, інформує БІЗНЕС.

Дубінський зазначив, що серед його підписників 8 тис. людей (79%) не підтримують введення такого збору, 2 тис. (21%) підтримують.Також він додав, що частина його підписників є його виборцями, тому після проведеного опитування він вирішив відкликати раніше поданий до Верховної Ради проект закону про введення 1% збору при купівлі готівкової валюти.

"В результаті опитування відкликаю відповідний законопроект 2208", – написав нардеп.

Всього  у голосуванні взяли участь 10 тисяч 756 людей.

Нагадаємо, що 3 жовтня на сайті Верховної Ради був зареєстрований законопроєкт № 2208 про запровадження нового податку на купівлю іноземної валюти в готівковій формі, який планували направити на розвиток спорту. Також пропонувалось ввести штраф за ненадання розрахункового документа при обміні валют у розмірі 100% суми операції. 

валюта податки Законопроєкт Дубінський