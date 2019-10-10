Зеленський пропонує вирішувати екопроблеми у Запоріжжі за сценарієм "АрселорМіттал"

Президент України Володимир Зеленський вважає, що екологічні проблеми у Запоріжжі потрібно вирішувати таким же шляхом, як це було з ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг".

Про це глава держава заявив сьогодні під час пресмарафону, коментуючи можливість вирішення екологічних проблем у Запоріжжі, інформує БІЗНЕС.

"Наприклад, з "Арселором" ми знайшли якісь рамки на зараз, тому що може щось змінитися. Я не знаю...Ми підписали бумагу, вони мають побудувати онкоцентр і передбачені кошти на відшкодування [вартості] ліків цим людям", – сказав Зеленський.

При цьому він зазначив, що коли приїжджав у Запоріжжя, то "вони все відключали, чисте небо". "Я розумію, що це велика проблема. Ну що, треба посилювати перевірки, але потім всі міжнародні ЗМІ будуть писати, що ми тиснемо на правоохоронні органи, а правоохоронні органи тиснуть на бізнес і перевіряють його щодня", – сказав президент.

"Тому є компроміс з "Арселором", що вони поетапно до 2023 року переходять на більш екологічне обладнання. І вони мають вкладати гроші у ліки, у гуманітарну сферу з тих коштів, які виводились як дивіденти". Тому я думаю, що із Запоріжжям ми маємо завдання робити те ж саме", – підсумував Зеленський.

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