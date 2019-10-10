У Раді пропонують звільнити молодь від сплати податку на прибуток

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №2250 , яким пропонується звільнити роботодавців від сплати єдиного соцвнеску за працівників, які не досягли 27-річного віку.

Ініціатор законопроєкту – нардеп від "Слуги народу" Олексій Кучер, повідомляє БІЗНЕС.

Він пропонує встановити нульову ставку податку на доходи фізосіб для працівників віком до 27 років. Зазначається, що за таких осіб єдиний внесок сплачується за умови їх добровільної участі в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

У пояснювальній записці йдеться, що схожий підіхід уже був застосований у світовій практиці. "У Польщі задля вирішення проблеми з виїздом поляків на роботу до більш успішних країн було скасовано податок на доходи фізичних осіб для працівників, яким не виповнилося 26 років. Міжнародні експерти позитивно оцінили такий крок польської влади.

"Проект закону стимулюватиме молодих українських спеціалістів залишатися працювати в Україні, роботодавців – приймати на роботу студентів та спеціалістів без досвіду, інвесторів – розвивати свій бізнес в Україні.Прийняття цього законопроєкту створить своєрідну державну підтримку для молодих людей у працевлаштуванні та початку кар’єри", – переконаний автор документу.

В перспективі прийнятий законопроєкт призведе до детінізації економіки, ринку праці та, як наслідок, економічного та фінансового зростання України.

Подібні правила діють, зокрема, в Бельгії, Франції та Чехії.