У Зеленського готують законопроєкт про економічний паспорт українця

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.

"Щодо економічного паспорта, це питання не до Міністерства економіки. Вони поки що Авгієві конюшні розгрібають. Цим питанням займається саме партія "Слуга народу", відповідальний за це питання Руслан Стефанчук. Ми з ним креатували цю ідею. Він розробляє законопроєкт із цього питання. Тому спочатку буде законопроєкт", – сказав Зеленський. Проте він не уточнив термін подачі законопроєкту до парламенту.

Нагадаємо, під час передвиборчої компанії представники партії "Слуга народу" обіцяли впровадити "економічний паспорт українця", за яким усі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.