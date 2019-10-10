Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

Чому інвестиції люблять приватність?

Олександр Гладушко

Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

Чи гарантує МВА шлях до успіху?

Анастасія Мутас

Чому аграрії не вірять у пріоритетне…

Петро Євич

"Червона лінія" для ринку нерухомості –…

Владислав Кононов

Курс гривні. Аномалія закінчилася, сезонне падіння…

Сергій Фурса

Чому власникам малого бізнесу потрібно постійно…

Олена Еро

По кому дзвенить намисто Штайнмаєра

Володимир Полевий

10
Чт., жовт.
21 Нові матеріали

У Зеленського готують законопроєкт про економічний паспорт українця

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Команда партії "Слуга народу" розробляє законопроєкт про запровадження економічного паспорта українця.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.

"Щодо економічного паспорта, це питання не до Міністерства економіки. Вони поки що Авгієві конюшні розгрібають. Цим питанням займається саме партія "Слуга народу", відповідальний за це питання Руслан Стефанчук. Ми з ним креатували цю ідею. Він розробляє законопроєкт із цього питання. Тому спочатку буде законопроєкт", – сказав Зеленський. Проте він не уточнив термін подачі законопроєкту до парламенту. 

Нагадаємо, під час передвиборчої компанії представники партії "Слуга народу" обіцяли впровадити "економічний паспорт українця", за яким усі діти отримають частку від експлуатації природних ресурсів на індивідуальні рахунки.

Володимир Зеленський Законопроєкт економічний паспорт