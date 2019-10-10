АМКУ оштрафував найбільших тютюновиробників і "Тедіс" на 6,5 млрд грн

Про це голова АМКУ Юрій Терентьєв повідомив у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Щойно, 10 жовтня 2019 року, АМКУ прийнято рішення щодо антиконкурентних узгоджених дій тютюнових компаній та монополіста- дистриб’ютора "Тедіс Україна". На відповідачів накладено штрафи в загальному розмірі 6,5 мільярдів гривень", — написав він.

Оштрафовано такі компанії:

"Тедіс Україна" — 3,4 млрд грн;

"Філіп Морріс Сейлз Енд Дистриб’юшн" — 366 млн грн;

"Філіп Морріс Україна" — 814 млн грн;

"Джей Ті Інтернешнл Україна" — 434 млн грн;

"Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" — 488 млн грн;

"Імперіал Тобакко Продакшн Україна" —167 млн грн;

"Імперіал Тобако Юкрейн" — 292 млн грн;

"Бритіш Американ Тобакко Сейлз Енд Маркетинг Україна" — 80 млн грн;

"А/Т тютюнова компанія В.А.Т.- Прилуки" — 448 млн грн.

Терентьєв додав, що у 2011−2012 роках вказані виробники почали працювати лише з одним дистриб’ютором — "Тедіс Україна". В результаті у 2013 році компанія стала монополістом на ринку з часткою 99,43%.

"Поведінка цих компаній була погодженою, а результатом співпраці з єдиним і спільним для всіх виробників дистриб’ютором на ринку первинного продажу цигарок стало створення і підтримання штучних бар'єрів для інших компаній. На практиці порушники встановили такі умови для укладання договорів з іншими, окрім "Тедіс", потенційними дистриб’юторами, які просто унеможливили їх появу на цьому ринку", — розповів Терентьєв.

Водночас колишня держуповноважена АМКУ Агія Загребельська повідомила, що суддя Окружного адмінсуду Києва несподівано скасував ухвалу, яка забороняла Комітету ухвалювати рішення у цій справі.

"Отже Комітету ніщо не заважає продовжити слухання. На даний момент розгляд відбувається в "закритому режимі", — написала Загребельська у Facebook.

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