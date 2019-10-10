Дослідження Google: Що українці найбільше цінують в онлайн-магазинах

В Україні рівень задоволеності процесом здійснення покупок в онлайн-магазинах нижчий, ніж в середньому в світі.
Про це свідчать дані глобального дослідження, інформує БІЗНЕС із посиланням на RAU.
Дослідження дає уявлення про те, як українці оцінюють покупки онлайн, наскільки задоволені своїм досвідом, чи є лояльними до звичних магазинів і чи готові рекомендувати свої улюблені онлайн-магазини.
Згідно із даними опитування, 59% українських споживачів оцінюють свій досвід взаємодії з онлайн-рітейлерами як відмінний або дуже хороший, в той час як середній світовий показник становить 69%.
Зазначається, що українські онлайн-покупці знають в середньому 12 онлайн-магазинів, проте роблять покупки лише в трьох з них. Що цікаво, така тенденція спостерігається в усіх країнах, де було проведено дослідження. Після здійснення покупки в одному з обраних онлайн-магазинів 35% покупців більше не купували у цього рітейлера (в порівнянні з 22% в світі), а 65% споживачів залишилися лояльними до свого онлайн-продавця (78% в цілому в світі).
Найвище українці оцінюють асортимент товарів – 60% і простоту навігації та пошуку товарів – 55%. Серед характеристик, які українські онлайн-покупці оцінюють нижче всього: простота повернення товару – тільки 30%; а також програми лояльності онлайн-магазинів і наявність безкоштовної доставки товарів – 31% і 34% відповідно задоволені рівнем цих послуг.
Що стосується доставки, 35% респондентів задоволені опцією гарантованої дати доставки в онлайн-магазинах, а 38% – швидкістю доставки. При цьому простоту і швидкість обробки оплати товару позитивно оцінив 51%, а швидкість завантаження сайту або додатку онлайн-магазину – 58% онлайн-покупців.
Читайте також: Український ритейл: скільки років до Amazon Go?
Як показує дослідження, 53% українських споживачів рекомендують іншим свої улюблені онлайн-магазини. Для порівняння, в цілому в світі готові рекомендувати онлайн-магазини 48% покупців, в Польщі – 52%, в Чехії 44%.
Дослідження проводилося KANTAR на замовлення Google в 17 країнах, включно з Україною, в період квітень-травень 2019 року. У ньому взяли участь загалом 35 000 респондентів – покупців онлайн-магазинів (вибірка в Україні – 2000 респондентів) віком старше 16 років, відповівши на 15-хвилинне онлайн-опитування.
Нагадаємо:
- За даними компанії Admitad, в Україні за перше півріччя 2019 року продаж через нові канали виросли на 39% в порівнянні з другим півріччям 2018 року. Швидше за все зростають продажі через месенджери — у порівнянні c аналогічним періодом минулого року ці показники збільшилися на 118% — до $300 тис.
- У компанії Hubber прогнозують, що до 2022 року 67% онлайн-покупок буде здійснюватися через онлайн-магазини електронної торгівлі (marketplace).
- За даними компанії UTG, за перше півріччя 2019 року сегмент e-commerce в Україні виріс на 3%. Проте, на думку експертів UTG, інтернет-продажі навряд чи витіснять традиційні магазини.