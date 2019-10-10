Спершу купують українці: У Раду "зайшов" альтернативний законопроєкт про ринок землі

Про це йдеться на офіційному сайті ВРУ, передає БІЗНЕС.

Альтернативний законопроєкт передбачає першочергове впровадження ринку землі лише для фізичних осіб – громадян України. Надалі, після відпрацювання механізму купівлі-продажу, з 1 січня 2023, пропонується надати доступ до ринку юридичним особам створеним за законодавством України, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є виключно громадяни України.

"Такий підхід покликаний знизити соціальну напругу населення, 70% якого виступає проти впровадження ринку землі, через занепокоєння щодо масової купівлі українських земель іноземцями", — йдеться у пояснювальній записці.

Крім того, пропонується встановити обмеження щодо загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності фізичних осіб – до 500 га., юридичних – до 50 тис. га, що запобігатиме надмірному накопиченню масивів земель в одних руках.

"Законопроєкт пропонує модель, яка запровадить прозорий обіг земель сільськогосподарського призначення з одночасним зняттям соціальної напруги з громадян України, які турбуються про викуп українських земель іноземцями та щодо ризиків надмірної концентрації земель в одних руках", — наголошують автори документу.

У тексті наголошується, що наразі у приватній власності перебуває близько 30 млн. га сільськогосподарських угідь, що отримали у власність близько 7 млн. громадян. В той же час, близько 57% від загальної кількості отриманих паїв було передано в оренду по середній вартості близько 900 грн. за 1 га.

Президент Володимир Зеленський під час пресмарафону додав, що влада відкрита до діалогу із аграріями і вже працює над уникненням спірних питань в земельній реформі.

"Я зустрічався із аграріями, я їх почув..Ми повинні розробити закон, в якому українець зможе вільно розпоряджатися своєю землею. Власник землі може мати великі льготи — фінансові, кредитні, якщо він працюватиме на цій землі. Ще більші льготи мають бути у того, хто зараз на цій землі працює і хоче стати її власником. Ми не продаємо землю іноземцям ні в якому разі. Все це має бути виписано або в новій редакції закону про ринок землі, або взагалі в новому законопроєкті", — сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що якийсь час потрібно буде продавати землю лише українцям. "Другий період, як було в інших країнах, пізніше, через декілька років, відкрити ринок іноземним компаніям, які будуть 100% працювати на цій землі разом із українцями... До 1 грудня ми повинні встигнути", — додав Президент.

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