Спершу купують українці: У Раду "зайшов" альтернативний законопроєкт про ринок землі

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 2178-6 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".
Про це йдеться на офіційному сайті ВРУ, передає БІЗНЕС.
Альтернативний законопроєкт передбачає першочергове впровадження ринку землі лише для фізичних осіб – громадян України. Надалі, після відпрацювання механізму купівлі-продажу, з 1 січня 2023, пропонується надати доступ до ринку юридичним особам створеним за законодавством України, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є виключно громадяни України.
"Такий підхід покликаний знизити соціальну напругу населення, 70% якого виступає проти впровадження ринку землі, через занепокоєння щодо масової купівлі українських земель іноземцями", — йдеться у пояснювальній записці.
Крім того, пропонується встановити обмеження щодо загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності фізичних осіб – до 500 га., юридичних – до 50 тис. га, що запобігатиме надмірному накопиченню масивів земель в одних руках.
"Законопроєкт пропонує модель, яка запровадить прозорий обіг земель сільськогосподарського призначення з одночасним зняттям соціальної напруги з громадян України, які турбуються про викуп українських земель іноземцями та щодо ризиків надмірної концентрації земель в одних руках", — наголошують автори документу.
У тексті наголошується, що наразі у приватній власності перебуває близько 30 млн. га сільськогосподарських угідь, що отримали у власність близько 7 млн. громадян. В той же час, близько 57% від загальної кількості отриманих паїв було передано в оренду по середній вартості близько 900 грн. за 1 га.
Президент Володимир Зеленський під час пресмарафону додав, що влада відкрита до діалогу із аграріями і вже працює над уникненням спірних питань в земельній реформі.
"Я зустрічався із аграріями, я їх почув..Ми повинні розробити закон, в якому українець зможе вільно розпоряджатися своєю землею. Власник землі може мати великі льготи — фінансові, кредитні, якщо він працюватиме на цій землі. Ще більші льготи мають бути у того, хто зараз на цій землі працює і хоче стати її власником. Ми не продаємо землю іноземцям ні в якому разі. Все це має бути виписано або в новій редакції закону про ринок землі, або взагалі в новому законопроєкті", — сказав глава держави.
Зеленський наголосив, що якийсь час потрібно буде продавати землю лише українцям. "Другий період, як було в інших країнах, пізніше, через декілька років, відкрити ринок іноземним компаніям, які будуть 100% працювати на цій землі разом із українцями... До 1 грудня ми повинні встигнути", — додав Президент.
Нагадаємо:
- 20 червня під час зустрічі з бізнесом президент України Володимир Зеленський заявив, що вже до кінця цього року буде скасований мораторій на продаж паїв сільськогосподарського призначення.
- 19 вересня на зустрічі з аграріями президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
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20 вересня українські аграрії вийшли на головні траси у 15-ти регіонах країни, протестуючи проти наміру влади дозволити продаж землі іноземцям.