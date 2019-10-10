В уряді готують два сценарії прискорення зростання економіки у 2020 році

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в оновленому макропрогнозі, над яким триває робота, збереже два сценарії зростання економіки в 2020 році, обидва з яких припускають її прискорення в порівнянні з очікуваним зростанням у 2019 році.
Про це журналістам повідомив міністр Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Є два прогнози: за одним — зростання нижче, але вище, ніж в цьому році; за другим — зростання більше, і він ближче до прогнозу прем'єра, команди і уряду в 40%. Їх буде два, і ми будемо вирішувати, який виберемо", — сказав Милованов.
Він уточнив, що різниця в прогнозах зумовлена можливою зміною бізнес-клімату в Україні. "Якщо ми боремося з корупцією, схемами, боремося за право закону, за суди, проводимо реформи і робимо це чесно, то будемо мати другий сценарій. Якщо ми робимо ринок землі — робимо його добре, але при цьому не вирішуємо питання неефективності і нечесності суддів, то сценарій буде першим", — пояснив міністр.
За його словами, поки макропрогноз не затверджений, на його доопрацювання треба ще тиждень або два.
Нагадаємо:
- На початку вересня прем'єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що у наступні п’ять років економіка України має зрости щонайменше на 40%.
- 8 жовтня МЕРТ оприлюднило оновлений макроекономічний прогноз, який передбачає зростання ВВП і курс гривні на кінець 2019 року і на 2020 рік.