В уряді готують два сценарії прискорення зростання економіки у 2020 році

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства в оновленому макропрогнозі, над яким триває робота, збереже два сценарії зростання економіки в 2020 році, обидва з яких припускають її прискорення в порівнянні з очікуваним зростанням у 2019 році.

Про це журналістам повідомив міністр Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Є два прогнози: за одним — зростання нижче, але вище, ніж в цьому році; за другим — зростання більше, і він ближче до прогнозу прем'єра, команди і уряду в 40%. Їх буде два, і ми будемо вирішувати, який виберемо", — сказав Милованов.

Він уточнив, що різниця в прогнозах зумовлена ​​можливою зміною бізнес-клімату в Україні. "Якщо ми боремося з корупцією, схемами, боремося за право закону, за суди, проводимо реформи і робимо це чесно, то будемо мати другий сценарій. Якщо ми робимо ринок землі — робимо його добре, але при цьому не вирішуємо питання неефективності і нечесності суддів, то сценарій буде першим", — пояснив міністр.

За його словами, поки макропрогноз не затверджений, на його доопрацювання треба ще тиждень або два.

Нагадаємо: