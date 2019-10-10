Із 2020 року змінюється форма податкової декларації про майновий стан і доходи.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Державної податкової служби.

"З 1 січня 2020 року платники податків подаватимуть декларацію про майновий стан і доходи за новою формою", — йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни до форми податкової декларації внесені наказом Міністерства фінансів України №177 від 25 квітня 2019 року "Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859".

Нова форма податкової декларації від діючої відрізняється деякими особливостями. Зокрема, буде доповнено рядок декларації "категорія платника" новим критерієм "особа, яка заявляє право на податкову знижку", який застосовується для громадян, які декларують право на податкову знижку.

Також в декларації у розділі "доходи, які включаються до загального оподатковуваного доходу" додатково виокремлять доходи "нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно — правового характеру" та "дохід, отриманий від фізичної особи — орендаря, який не є податковим агентом фізичної особи — орендодавця, від надання в оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси орендодавця".

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