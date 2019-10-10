"Таких тарифів немає ніде в Європі": Зеленський хоче знизити "зелений" тариф

Про це він заявив сьогодні під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.

"Там дуже складна ситуація. Ви знаєте, що таких тарифів немає ніде в Європі. У нас вони найвищі...Я думаю, що проблема буде вирішена завдяки спілкуванню з цими компаніями, які вже мають контракт", — сказав глава держави.

При цьому він наголосив на необхідності вийти на "нормальний тариф, який є ринковим".

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