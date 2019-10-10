"Таких тарифів немає ніде в Європі": Зеленський хоче знизити "зелений" тариф

Президент України Володимир Зеленський виступає за зниження ставки "зеленого" тарифу на електроенергію.
Про це він заявив сьогодні під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.
"Там дуже складна ситуація. Ви знаєте, що таких тарифів немає ніде в Європі. У нас вони найвищі...Я думаю, що проблема буде вирішена завдяки спілкуванню з цими компаніями, які вже мають контракт", — сказав глава держави.
При цьому він наголосив на необхідності вийти на "нормальний тариф, який є ринковим".
Нагадаємо:
- 11 липня 2019 року Верховна Рада України ухвалила закон "Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії", які дозволяють домашнім сонячним електростанціям (СЕС) потужністю до 30 кВт продавати електроенергію за "зеленим" тарифом.
- 6 серпня президент Володимир Зеленський підписав відповідний закон.
- У червні Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заявила про намір ухвалити новий план щодо зниження розміру "зеленого" тарифу, який виплачуватимуть власникам домашніх сонячних електростанцій, панелі яких розташовані на дахах.