"Уряд на правильному шляху": Зеленський підтримав боротьбу з нечесними ФОПами

Президент України Володимир Зеленський висловив підтримку ініціативам уряду щодо боротьби із нечесним бізнесом, який відкриває велику кількість ФОПів аби платити менше податків.
Про це він заявив під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.
"Коли компанія не захотіла вийти із тіні, вона придумала оформляти багато ФОПів, які працюють на одну компанію. Ну ви розумієте, як це робиться... Новий уряд хоче побороти такі корумповані схеми незалежно від того, чим займається компанія. Я думаю, що вони на правильному шляху. Це забезпечить вихід економіки з тіні, всі мають сплачувати податки", — наголосив президент.
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Нагадаємо:
- 1 жовтня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що фізичним особам підприємцям не потрібно переживати щодо подальших дій уряду. Однак він пригрозив великому та середньому бізнесу, який відкриває велику кількість ФОПів, щоб платити менше податків.
- 3 жовтня Верховна Рада розблокувала підписання двох законопроєктів №1053-1 та №1073, якими було розширено обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій для малого бізнесу.