"Уряд на правильному шляху": Зеленський підтримав боротьбу з нечесними ФОПами

Про це він заявив під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.

"Коли компанія не захотіла вийти із тіні, вона придумала оформляти багато ФОПів, які працюють на одну компанію. Ну ви розумієте, як це робиться... Новий уряд хоче побороти такі корумповані схеми незалежно від того, чим займається компанія. Я думаю, що вони на правильному шляху. Це забезпечить вихід економіки з тіні, всі мають сплачувати податки", — наголосив президент.

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