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"Я захищатиму країну". Зеленський — про Коломойського і "ПриватБанк" (ОНОВЛЕНО)

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Президент Володимир Зеленський обіцяє захищати інтереси України у справі "ПриватБанку".

Про це він заявив сьогодні під час пресмарафону, інформує БІЗНЕС.

"Подивимося на результат [рішення суду про повернення акцій "ПриватБанку" колишнім власникам]. Як результат буде таким, що мені потрібно буде захищати країну, я буду захищати нашу країну", — наголосив президент.

Він зазначив, що міжнародні партнери закликають його стояти на варті інтересів України у цій справі, але при цьому застерігають від впливу на суд.  "Це дуже цікава позиція...Поки що в своєму житті я жодному судді не дзвонив, нічого не просив. Хоча в мене як у людини дуже багато питань до нашого суду", — сказав Зеленський.

Президент вважає, що з олігархом Ігорем Коломойським потрібно розмовляти щодо ситуації з "ПриватБанком". "Я гадаю, що варто з ним говорити про це питання. Я вважаю, що всі ці питання повинні вирішувати в принципі міжнародні незалежні експерти, які повинні натиснути і вирішити це питання", — заявив він.

При цьому Зеленський зазначив, що під час нещодавньої зустрічі з Коломойським тема "ПриватБанку" не обговорювалася. "Ні, не говорили [з Ігорем Коломойським про "ПриватБанк"]. А що я можу говорити? Він знає мою позицію по "ПриватБанку", вона державна — я буду захищати Україну. Він це прекрасно знає", — додав лідер держави.

Нагадаємо, 8 жовтня Господарський суд Києва вирішив вчергове перенести на 17 жовтня розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського та Triantal Investments Ltd про визнання недійсним договору купівлі-продажу банку між Міністерством фінансів і особами, які були на той момент його акціонерами.

Приватбанк Володимир Зеленський суд