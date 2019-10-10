"Укрзалізниця" хоче впровадити штрафи за простій вагонів

Про це повідомив голова правління "Укрзалізниця" Євген Кравцову в інтерв'ю БізнесЦензору, інформує БІЗНЕС.

За його словами, різні компанії часто неефективно використовують вагони "Укрзалізниці", при цьому простій вагонів збільшився в усіх галузях.

"Наприклад, "АрселорМіттал Кривий Ріг" неефективно працює на під'їзних шляхах і в обслуговуванні вантажних вагонів. Ми маємо простої, затримки наших вагонів на території АМКР в 10 днів при нормативі 72 години (за даними АМКР, оборот вагонів всередині підприємства повинен складати 68 годин влітку і 72 години в зимовий період", — сказав Кравцов. При цьому він зауважив, що ще кілька років тому в АМКР простій вагонів становив до 5 днів. "Це питання ефективності з боку АМКР", — вважає очільник УЗ.

Він додав, що йдеться також про "Метінвест", ДТЕК, зерновиків і щебеневі кар'єри. Щоб вирішити цю проблему в "Укрзалізниці" планують запровадити штрафи. "Це непопулярний крок, тому що тим, хто використовує вагонний парк "Укрзалізниці" і перевищує встановлені нормативи, доведеться платити штрафи. Звісно, ніхто цього робити не хоче", — зазначив Кравцов.

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