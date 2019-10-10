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Чт., жовт.
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Приватна тяга: "Укрзалізниця" хоче впровадити експеримент Омеляна до кінця року

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"Укрзалізниця" розглядає можливість запуску приватної тяги на збиткових залізничних напрямках до кінця поточного року.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов у інтерв'ю БізнесЦензору, інформує БІЗНЕС.

"Ми розглядаємо цю можливість. Є завдання від Міністерства інфраструктури підготувати пілотний проєкт по введенню приватної тяги на певних напрямках до кінця року", — сказав Кравцов, відповідаючи на питання, чи планується виконати ініціативу колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна запровадити приватну тягу.

Він додав, що приватні локомотиви можуть використовувати на нерентабельних для "Укрзалізниці" маршрутах.

За даними очільника "Укрзалізниці", щоб компанія була конкурентноздатною після запровадження приватної тяги планується закупити мінімум 40 тепловозів і 200 електровозів. "Це частина стратегії на наступні 5 років", — зазначив він.

Крім того, коментуючи ймовірність заборони закупівлі вагонів у країн СНД, здебільшого у Росії, Кравцов зауважив, що "це питання не до мене, а до уряду".

Нагадаємо:

  • У листопаді 2018 року Верховна Рада України не ухвалила законопроєкт щодо допуску приватної тяги на магістраль. Передбачалося, що організацією перевезень пасажирів і вантажів можуть займатися перевізники як з ініціативи Міністерства інфраструктури, так і за власною ініціативою. При цьому за УЗ залишалася роль оператора інфраструктури. Також вказаним законопроєктом визначалися відповідальність перевізників, тарифна політика, умови доступу до інфраструктури.
  • У березня 2019 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що цього року в Україні в експериментальному режимі запровадять приватну тягу на залізниці, що, серед іншого, дозволить вирішити "застарілі проблеми з перевезенням аграрної продукції". До експерименту планувалось залучити асоціації виробників і клієнтів "Укрзалізниці".
Укрзалізниця приватна тяга Євген Кравцов