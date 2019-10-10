Приватна тяга: "Укрзалізниця" хоче впровадити експеримент Омеляна до кінця року

"Укрзалізниця" розглядає можливість запуску приватної тяги на збиткових залізничних напрямках до кінця поточного року.

Про це заявив голова правління УЗ Євген Кравцов у інтерв'ю БізнесЦензору, інформує БІЗНЕС.

"Ми розглядаємо цю можливість. Є завдання від Міністерства інфраструктури підготувати пілотний проєкт по введенню приватної тяги на певних напрямках до кінця року", — сказав Кравцов, відповідаючи на питання, чи планується виконати ініціативу колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна запровадити приватну тягу.

Він додав, що приватні локомотиви можуть використовувати на нерентабельних для "Укрзалізниці" маршрутах.

За даними очільника "Укрзалізниці", щоб компанія була конкурентноздатною після запровадження приватної тяги планується закупити мінімум 40 тепловозів і 200 електровозів. "Це частина стратегії на наступні 5 років", — зазначив він.

Крім того, коментуючи ймовірність заборони закупівлі вагонів у країн СНД, здебільшого у Росії, Кравцов зауважив, що "це питання не до мене, а до уряду".

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