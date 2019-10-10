Милованов анонсував приватизацію "Укрспирту"

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Починаємо рухатись по Укрспирту. Це один з найкорумпованіших та кримінальніших напрямків. Сьогодні було призначено мого радника з питань "Укрспирту" Сергія Блескуна. "Укрспирт" будемо передавати на приватизацію. Галузь демонополізувати. Над деталями концепції працюємо", — написав Милованов.

Зазначається, що з 2008 по 2013 рік Блескун керував комерційним департаментом Nemiroff. У 2014-2015 рр. працював заступником директора "Укрспирту".

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