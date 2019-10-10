Прощавай коньяк і шампанське: Президент підписав закон про захист географічних брендів

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.

Законом передбачено вдосконалення правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності щодо правової охорони географічних зазначень шляхом внесення відповідних змін до Господарського та Цивільного кодексів, Закону "Про охорону прав на зазначення походження товарів", Декрету Кабінету міністрів "Про державне мито".

"Впровадження цього закону сприятиме адаптації актів національного законодавства до права Європейського Союзу, а також виконанню зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію з Європейським Союзом", — йдеться у повідомленні.

Крім того, законом передбачено, що українські назви-бренди також отримають правовий захист в Євросоюзі. В Україні вже розпочато процес реєстрації першого продукту із захищеним географічним зазначенням українського походження. 19 грудня 2018 року до Мінекономіки подано заявку на реєстрацію географічного зазначення "Гуцульська овеча бриндзя", яка в майбутньому стане підставою для охорони цього зазначення і в Євросоюзі.

Нагадаємо, що 20 вересня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень.

Довідка: Географічне зазначення — це позначення, яке ідентифікує товар (послугу) як такий, що походить із території певного географічного місця (країни, регіону чи місцевості на території країни або іншого географічного об'єкта) та має певну якість, репутацію чи характеристики, істотно зумовлені цим географічним місцем, зокрема його природними умовами, чи людський фактор або поєднання природних умов і людського фактора.

Прикладами позначень товарів, які мають однакові специфічні властивості на всій території країни, можуть бути бразильська кава, швейцарський сир, грузинське вино, болгарська трояндова олія, оливки з Іспанії, пармезан, фета, коньяк, шампанське, тощо.

Наприклад, напій може називатися "коньяком", якщо він виготовлений у французькій провінції Cognac. Міцні напої інших країн, вироблені за подібною технологією, мають продаватися під назвою "бренді".

Під назвами "коньяк", "шампанське", "пармезан" тощо в Україні продаються товари, які виготовлені за межами традиційного місця походження цих продуктів. Тобто покупця вводять в оману. "Шампанське" правильно називати "ігристе вино".