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У Києві стартував пресмарафон із Зеленським (ТРАНСЛЯЦІЯ)

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Сьогодні, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський проводить зустріч із журналістами у новому форматі: протягом усього дня глава держави відповідатиме на питання ЗМІ.

Як повідомляє БІЗНЕС, пресмарафон вирішили провести на території Kyiv Food Market, який нещодавно відкрився у центрі столиці.

Журналісти зможуть поставити президентові запитання групами по сім-десять осіб. Планується, що ці групи будуть змінюватися кожні півгодини.

Прессекретар глави держави Юлія Мендель повідомила, що на пресмарафон акредитовано понад 300 журналістів. 

Нагадаємо, що Зеленського неодноразово критикували через ставлення представників його команди до ЗМІ і через те, що гпрезидент не дає пресконференцій.

Володимир Зеленський пресмарафон