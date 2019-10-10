Аграрії прийшли до Зеленського говорити про ринок землі



Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу Глави держави.

У зустрічі, яка відбулася в Офісі президента України з ініціативи аграріїв, взяли участь представники всеукраїнських аграрних громадських організацій, галузевих асоціацій, фермерських господарств із різних регіонів України, малих та великих аграрних підприємств. З боку влади на ній також були присутні - прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко, керівник Офісу президента Андрій Богдан.

Зеленський висловив переконання, що для якісного впровадження земельної реформи в Україні важливо не тільки вивчити досвід інших країн, а й вислухати думки тих, хто безпосередньо працює на землі.

"Під час спілкування учасники зустрічі розповіли про свої застереження та побоювання щодо того, як розвиватиметься ситуація після відкриття ринку землі в Україні. Зокрема, вони висловилися за поетапне запровадження ринку землі, коли на першому етапі право придбати землю надаватиметься виключно українцям, а іноземці одержать таку можливість лише на останньому етапі реформи", – повідомили в ОП.

Богдан заявив, що легалізація обігу земель сільськогосподарського призначення дасть поштовх до залучення додаткових міжнародних інвестицій в аграрну галузь.

"Щоб тут побудували великі заводи, які перероблятимуть продукцію, на яких працюватимуть тисячі робітників, і щоб ви продавали продукцію з доданою вартістю, – щоб це зробити, привести сюди іноземців і побудувати ці заводи – це дати їм можливість у певній формі володіти цією землею", – пояснив він, зауваживши, що форма такого володіння ще обговорюватиметься.

Окремо підіймалося питання площ земельних ділянок, які матиме можливість придбати фізична особа чи фермерське господарство, та необхідність недопущення монополізації ринку сільськогосподарської землі.

Також під час зустрічі обговорювалась необхідність забезпечення доступних кредитів для малих і середніх фермерських господарств. Крім того, підкреслювалася важливість ухвалення антирейдерського законодавства.

Підсумовуючи зустріч, Зеленський зазначив, що взяв до уваги всі точки зору.

Нагадаємо: