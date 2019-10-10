В Україні вперше за три місяці зросли споживчі ціни

У вересні споживчі ціни зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Державну службу статистики.

"Інфляція на споживчому ринку у вересні 2019 року порівняно із серпнем 2019 року становила 0,7%, з початку року — 3,4%. Базова інфляція у вересні 2019 року порівняно із серпнем 2019 року становила 1,2%, з початку року – 3,3%", — йдеться у повідомленні.

Так, споживчі ціни у вересні 2019 року проти серпня 2019 року збільшилися на 0,7%, проти грудня 2018 року — на 3,4%, у порівнянні з вереснем 2018 року — на 7,5%.

Заданими Держстату, січень-вересень 2019 року інфляція на споживчому ринку становила 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

На споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування і безалкогольні напої виросли на 0,3%. Найбільше (на 21,4%) подорожчала гречана крупа. На 2,4-0,6% зросли ціни на фрукти, молоко і молочну продукцію, масло, рибу і продукти з риби, рис, м'ясо та м'ясопродукти.

Серед споживчих товарів та послуг у вересні 2019 року в порівнянні з груднем 2018 року найбільше подорожчали фрукти (на 26,5%), на другому місці за цим показником — послуги залізничного пасажирського транспорту (на 25,5%), на третьому — гаряча вода, опалення (на 13,7%).

Максимально подешевшали із грудня 2018 року по вересень 2019 року природний газ (на 25,6%), яйця (на 24,4%), овочі (на 7,4%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1%, в т.ч. на тютюнові вироби — на 1,8%, алкогольні напої — на 0,3%.

Одяг та взуття подорожчали на 8,7%, зокрема, взуття — на 10,4%, одяг— на 7,5%.

Зниження цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,2% відбулося за рахунок зниження цін на природний газ на 3%. Разом зросла плата за оренду житла на 1,7%, тарифи на водопостачання і утримання будинків і прибудинкових територій — на 0,5%.

Нагадаємо, у серпні 2019 року споживча інфляція в Україні сповільнилася до 8,8%, у липні це значення було на рівні 9,1%. Базова інфляція також уповільнилася і в річному вимірі в серпні становила 7,2%.

Голова Національного банку України Яків Смолій прогнозує, що за підсумками 2019 року рівень інфляції в країні становитиме 6,3%.