В Україні 9 індустріальних парків не мають керуючих компаній більше двох років

На сьогоднішній день 9 індустріальних парків України не мають керуючої компанії більше двох років, ще у 14 IП учасники відсутні більше трьох років.

Такі дані наводить Industrial parks in Ukraine, інформує БІЗНЕС.

Наголошується, що відповідно до частини другої Прикінцевих та перехідних положень Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо усунення регуляторних бар’єрів для розвитку мережі індустріальних парків в Україні" індустріальні парки, створені до 1 січня 2015 року, ліквідуються, якщо протягом трьох років з дня їх створення не укладено відповідний договір (про створення та функціонування IП).

Також відповідно до статті 37 Закону України "Про індустріальні парки" індустріальний парк ліквідується у разі, якщо:

1) протягом двох років з дня ухвалення рішення про його створення не укладено договір про створення та функціонування індустріального парку;

2) протягом трьох років у межах IП не здійснюється господарська діяльність його учасниками.

При цьому зазначається, що рішення про ліквідацію парку мають ухвалювати ініціатори його створення. Але практиці цього не відбувається. Лише у 2018 році було прийнято одне рішення про ліквідацію індустріального парку "Центральний" у м. Кременчук Полтавської області.

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"Сьогодні у 9 індустріальних парків керуюча компанія відсутня більше 2 років (у тому числі у двох індустріальних парках, що були створені до 01.01.2015, керуюча компанія відсутня більше 3 років). У 14 індустріальних парках учасники відсутні більше трьох років. Крім того, сам факт наявності учасників в індустріальному парку не є підтвердженням того, ними здійснюється господарська діяльність", – заявляють в Industrial parks in Ukraine.

На думку експертів, таку ситуацію може виправити врегулювання питання щодо виключення відповідних індустріальних парків з відповідного Реєстру. Також вони наполягають на обов'язковому моніторингу функціонування IП, в якому були б представлені загальні показники господарської діяльності їх учасників.

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