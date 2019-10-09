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09
Ср., жовт.
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Жеваго оголосили у розшук

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Колишнього народного депутата і власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго оголосили в розшук в Україні і планують оголосити у міжнародний розшук.

Про це на брифінгу повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, інформує БІЗНЕС.

"На даний час він оголошений у розшук, але вживаються заходи для оголошення його в подальшому у міждержавний розшук", — заявив Труба.

За його словами, також вживаються заходи для обрання йому заочного запобіжного заходу у вигляді арешту. "Жеваго не з’явився, тому підозру було оголошено заочно. Після того відбуваються закономірні слідчі дії: отримання у суді дозволу на можливість затримання, а також оголошення підозрюваного у відповідні розшуки", — сказав очільник ДБР.

Проте в реєстрі осіб, які переховуються від органів влади, Жеваго поки немає.

Нагадаємо:

  • У липні 2019 року Державне бюро розслідувань оголосило двом топ-менеджерам збанкрутілого банку "Фінанси та кредит" про підозру в розтраті 2,5 млрд грн фінустанови. Також у рамках розслідування двох кримінальних провадженнях було повідомлено про підозру 7 колишнім посадовцям фінустанови, чотири з яких зараз перебувають у міжнародному та державних розшуках.
  • 27 вересня ДБР заочно вручило Костянтину Жеваго підозру в справі банку "Фінанси та Кредит".
  • 3 жовтня в Нацбанку повідомили, що Шевченківський райсуд Києва стягнув 1,5 млрд грн з екс-власника банку "Фінанси та Кредит" Костянтина Жеваго на користь регулятора.
Костянтин Жеваго розшук Державне бюро розслідувань