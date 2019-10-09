Жеваго оголосили у розшук

Колишнього народного депутата і власника банку "Фінанси і Кредит" Костянтина Жеваго оголосили в розшук в Україні і планують оголосити у міжнародний розшук.

Про це на брифінгу повідомив директор Державного бюро розслідувань (ДБР) Роман Труба, інформує БІЗНЕС.

"На даний час він оголошений у розшук, але вживаються заходи для оголошення його в подальшому у міждержавний розшук", — заявив Труба.

За його словами, також вживаються заходи для обрання йому заочного запобіжного заходу у вигляді арешту. "Жеваго не з’явився, тому підозру було оголошено заочно. Після того відбуваються закономірні слідчі дії: отримання у суді дозволу на можливість затримання, а також оголошення підозрюваного у відповідні розшуки", — сказав очільник ДБР.

Проте в реєстрі осіб, які переховуються від органів влади, Жеваго поки немає.

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