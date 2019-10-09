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09
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Казахстан і Білорусь — найбільші покупці українського шоколаду

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За січень-серпень 2019 року Україна скоротила експорт шоколаду і шоколадних виробів у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року на 2% — до $99 млн.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на асоціацію "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

Проте у натуральному вираженні за вказаний період експорт зріс на 2% або 751 т — до 37,6 тис. т. "Це свідчить про несприятливу цінову кон’юнктуру світового ринку з одного боку (менша валютна виручка) і про нарощення експортних потужностей з іншого боку", — зауважили в УКАБ.

Основною продукцією, що постачається на зовнішні ринки, є шоколадні цукерки з начинкою або без начинки, а також шоколад у вигляді блоків, плиток чи батонів (з доданням зерен зернових культур, горiхiв або плодів).

Серед головних покупців українського шоколаду були: Казахстан, куди поставили шоколаду на $11,1 млн, що становить 11,2%  від загального експорту шоколаду з України, Білорусь 8,6% (на $8,5 млн) та Румунія 6,2% (на $6,2 млн).

Що ж стосується імпорту шоколаду, то за вісім місяців 2019 року він склав $77,9 млн, що на 8% більше ніж за аналогічний період минулого року. В натуральному вимірі закупка Україною шоколаду склала 17,8 тис. т. Тобто Україна є нетто-експортером шоколаду (експорт перевищує імпорт).

Найбільшими постачальниками шоколадних виробів до України стабыльно э країни ЄС. Найбільше закуповуються шоколадні батончики і плитки з начинкою, звичайні плитки шоколаду, шоколадні цукерки, пасти і вироби з неїстівними іграми і сувенірами. В основному Україна закуповує шоколад з Польщі на суму $25,1 млн, що становить 32,1% від загального імпорту, з Нідерландів 17,2% ($13,4 млн) та Німеччини 15,6% ($12,2 млн).

Нагадаємо, у січні – грудні 2018 року Україна експортувала 63,4 тис. тонн шоколадних виробів. Найбільшим експортером шоколаду є ДП "Кондитерська корпорація "Рошен", на яку припадає 27,5% від експорту цієї продукції.

експорт шоколад