Тютюнові компанії попереджають про закриття фабрик в Україні

Міжнародні тютюновиробники розглядають можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.

Про це сьогодні, 9 жовтня, на пресконференції заявили керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні, інформує БІЗНЕС.

Йдеться про так звану "тютюнову" поправку до законопроєкту №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів. Документ встановлює фіксовану маржу для оптових і роздрібних торговців тютюновими виробами на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку.

"Факт ухвалення цього закону спричинить серйозні наслідки для галузі. Це відсутність перехідного періоду і механізмів імплементації. Найближчим часом це наражає наш бізнес на ризики. Ми будемо змушені розглянути питання виробництва нашої продукції на інших фабриках, оскільки ми навіть не до кінця розуміємо, як виконувати цей закон", — заявив генеральний директор групи "Бритіш Американ Тобакко Україна" Саймон Уелфорд.

Зокрема, компанія Філіп Морріс Україна повідомила про готовність повністю припинити виробництво в Україні та закрити Харківську тютюнову фабрику. Це призведе до закриття 1000 робочих місць. Загалом закриття фабрик 4 найбільних гравців тютюнового ринку України призведе до втрати 50 тис. робочих місць.

У свою чергу, генеральний директор "Імперіал Тобакко" в Україні Растіслав Чернак попереджає, що вказані законодавчі ініціативи можуть призвести до збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами з 8,4% до 20%. За його даними, за останні три роки обсяг "тіньового" ринку тютюну зріс приблизно всемеро, і це щороку коштувало держбюджету 5 млрд грн.

Також тютюновиробники прогнозують скорочення обсягів виробництва сигарет на 25%, що коштуватиме держбюджету близько 7 млрд грн.

"Ми закликаємо Верховну Раду переглянути законопроєкт №1049 і вилучити з нього поправку, яка встановлює регулювання торговельної націнки. Ми звертаємося з проханням, щоб в Україні запрацював прозорий законотворчий процес разом із відкритим діалогом з найбільшими інвесторами. А такі значні зміни до оподаткування змушують нас переглянути наш бізнес в Україні", — заявив Чернак.

Нагадаємо:

8 жовтня Рада підприємців при Кабінеті міністрів України закликала президента України ветувати законопроєкт №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів.

Раніше поправку №8 до законопроєкту №1049 розкритикували у Федерації роботодавців України, Українській асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн". Зокрема, директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу ФРУ Олександр Яворський повідомив, що вказана поправка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, яка значно вище діючої. Це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.

4 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, якими запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Довідка: Філіп Морріс Україна має фабрику в Харкові (з 1994 року), British American Tobacco Україна — у Прилуках (з 1993 року), Japan Tobacco International Україна — у Кременчуці (з 1993 року), Imperial Tobacco — у Києві (з 2002 року).