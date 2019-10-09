Дослідження показало, які бізнеси найчастіше перевіряють в Україні

Про це йдеться у дослідженні VoxUkraine, інформує БІЗНЕС.

Згідно з ним, із 686 379 нових підприємств, які були зареєстровані протягом останніх двох років, потрапили у коло уваги регуляторів 2 099 (0,3% від загальної кількості), а проходили перевірку та отримали висновок по ній — тільки 1 203 товариства з обмеженою відповідальністю.

Найчастіше перевірки проходили нові підприємства за КВЕД "роздрібна торгівля пальним" та сфери медичних послуг. Натомість у сферах, де зареєстрована найбільша кількість підприємств, майже не проводяться перевірки.

"У всіх ТОП-3 сферах за кількістю реєстрацій частота перевірок не більше 1%: у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель було здійснено 67 перевірок на 4 702 нових бізнеси (1,4%), у сфері надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна — 55 на 5 376 (1%), у сфері неспеціалізованої оптової торгівлі було проведено 48 перевірок на 28 379 підприємств", — свідчать результати дослідження.

На першому місці за кількістю порушень — сфера роздрібної торгівлі пальним. Тут регулятори виявили 1 400 порушень (в середньому по 12 на одну фірму) при середньому значенні за всіма галузями три порушення на підприємство.

Автори дослідження заявляють, що у середньому перевірки ТОВ починаються за 326 днів з дати реєстрації. Медіана початку перевірок збігається із середнім значенням, тобто однакова кількість фірм проходила перевірки раніше середнього терміну та пізніше.

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Також зазначається, що із серпня 2017 по серпень 2019 року найбільше перевірок нових бізнесів проводили Державна архітектурно-будівельна інспекція, Держслужба з питань праці та Держслужба з надзвичайних ситуацій.

Серед регіональних регуляторів найсуворішими виявилась Дерспоживслужба у Житомирській області — вона за 2,5 роки провела їх 187. Наступними за цим параметром є Держспоживслужба м.Києва (137 перевірок) та київське відділення Пенсійного фонду (52 перевірки).

"В середньому найшвидше перевірки проводить саме Держспоживслужба. Вона була виведена з-під дії мораторію на перевірки у перші два місяці після реєстрації підприємства. Відповідно, цей регулятор приходить на профільні підприємства першим, в середньому через дев'ять місяців з початку їх роботи.

Найбільшу увагу цього державного регулятора привертають заклади охорони здоров'я, середній строк початку перевірки після їх відкриття становить менше, ніж півроку (150 днів). Далі йдуть підприємства оптової торгівлі (середній строк початку перевірок вісім місяців) та роздрібної торгівлі (11 місяців).

Після Держспоживслужби перевіряти підприємства приходить Пенсійний фонд. У середньому він починає перевіряти бізнеси через десять місяців з початку їх роботи. Найшвидше ПФ приходить до підприємств роздрібної торгівлі (в середньому через п'ять місяців після початку діяльності), оптової торгівлі транспортом (сім місяців) та операцій з нерухомим майном (вісім місяців)", — йдеться у дослідженні.

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