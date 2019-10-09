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09
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Український бізнес може отримати 20 млн євро від ЄІБ

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Кабінет міністрів України, сьогодні, 9 жовтня, ухвалив рішення, яке в перспективі дозволить українським підприємцям отримати від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) 20 млн євро

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Урядовий портал.

Гроші підуть на підтримку малого та середньго бізнесу в Україні. "Уряд прийняв рішення, яке в перспективі дозволить Україні отримати від Європейського інвестиційного банку 20 млн євро для кредитування малого та середнього бізнесу", – зазначили в Кабміні.

Вказане рішення здійснюється в межах Рамкової угоди Угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Нагадаємо, за період співпраці з Україною Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) профінансував 62 проекти на загальну суму 5,86 млрд євро.

Бізнес-Варта уряд кредитування ЄІБ