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09
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"Настає нова ера": Уряд звільнив голову Державної регуляторної служби

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Кабінет міністрів України звільнив Ксенію Ляпіну з посади голови Державної регуляторної служби (ДРС).

Відповідне рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні, інформує БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що новий очільник відомства буде обиратися через конкурс. До його обрання відомство очолюватиме заступник голови ДРС Олег Мірошніченко.

"Настає нова ера в Державній Регуляторній Службі. Сьогодні рішенням Кабінету Міністрів звільнено голову ДРС Ксенію Ляпіну. Я маю найглибшу повагу до Ксенії. Вона фактично створила науку і процес державного регулювання в Україні. Я дуже вдячний за роботу на користь України. Настав час переосмислити роль Державної Регуляторної Служби в Україні. Світ змінюється. Змінюється підхід до економіки, бізнесу, державної політики і, звичайно, регулювання. Буде відкрито конкурс і буде обрано кандидата, що запропонує найсильнішу модель реформи служби", – написав Милованов у Facebook. 

Нагадаємо:

звільнення Ксенія Ляпіна Державна регуляторна служба