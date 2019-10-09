Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

Чи гарантує ступінь МВА шлях до…

Анастасія Мутас

Чому аграрії не вірять у пріоритетне…

Петро Євич

"Червона лінія" для ринку нерухомості –…

Владислав Кононов

Курс гривні. Аномалія закінчилася, сезонне падіння…

Сергій Фурса

Чому власникам малого бізнесу потрібно постійно…

Олена Еро

По кому дзвенить намисто Штайнмаєра

Володимир Полевий

2020: фінансова криза або нові можливості?

Юрій Пивоваров

"Викривачі корупції": переваги та недоліки законодавчого…

Андрій Помазанов

09
Ср., жовт.
18 Нові матеріали

Криклій сказав, які дороги в Україні можуть стати платними

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Міністерство інфраструктури України планує у перспективі зробити платними три ділянки доріг.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у інтерв'ю "1+1", інформує БІЗНЕС.

Він уточнив, що йдеться про дороги: Львів—Краківець, київська кільцева, Біла Церква—Київ.

"Це ті ділянки, які можуть бути платними...Вони стратегічно важливі, бо вони або дуже насичені трафіком, або це міста-супутники, якщо ми говоримо, наприклад, про Білу Церву", — сказав Криклій. При цьому він наголосив, що концесійні платні дороги мають бути альтернативними до безкоштовних.

Міністр також повідомив, що у стратегічних планах немає будівництва платної дороги на Одеській трасі. 

Нагадаємо:

  • У лютому 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє передавати на умовах концесії дороги загального користування державного значення, будівництва і експлуатації. Згідно з законом, автомобільні дороги (їх ділянки) будуть відносити до розряду платних лише за умови їх суттєвого удосконалення та забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами.
  • У 2020 році в Україні розпочнеться будівництво першої платної дороги зі Львова до польського Краковець у рамках проєкту GO Highway. Проїзд першою платною дорогою може коштувати 2-3 грн за кілометр.
  • Мінінфраструктури України планує зробити платним проїзд дорогами для іноземців, які заїжджають в Україну на авто з іноземними номерами.
Мінінфраструктури Владислав Криклій платні дороги