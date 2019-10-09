Криклій сказав, які дороги в Україні можуть стати платними

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у інтерв'ю "1+1", інформує БІЗНЕС.

Він уточнив, що йдеться про дороги: Львів—Краківець, київська кільцева, Біла Церква—Київ.

"Це ті ділянки, які можуть бути платними...Вони стратегічно важливі, бо вони або дуже насичені трафіком, або це міста-супутники, якщо ми говоримо, наприклад, про Білу Церву", — сказав Криклій. При цьому він наголосив, що концесійні платні дороги мають бути альтернативними до безкоштовних.

Міністр також повідомив, що у стратегічних планах немає будівництва платної дороги на Одеській трасі.

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