Криклій сказав, які дороги в Україні можуть стати платними

Міністерство інфраструктури України планує у перспективі зробити платними три ділянки доріг.
Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у інтерв'ю "1+1", інформує БІЗНЕС.
Він уточнив, що йдеться про дороги: Львів—Краківець, київська кільцева, Біла Церква—Київ.
"Це ті ділянки, які можуть бути платними...Вони стратегічно важливі, бо вони або дуже насичені трафіком, або це міста-супутники, якщо ми говоримо, наприклад, про Білу Церву", — сказав Криклій. При цьому він наголосив, що концесійні платні дороги мають бути альтернативними до безкоштовних.
Міністр також повідомив, що у стратегічних планах немає будівництва платної дороги на Одеській трасі.
Нагадаємо:
- У лютому 2018 року Верховна Рада України ухвалила закон, що дозволяє передавати на умовах концесії дороги загального користування державного значення, будівництва і експлуатації. Згідно з законом, автомобільні дороги (їх ділянки) будуть відносити до розряду платних лише за умови їх суттєвого удосконалення та забезпечення альтернативного проїзду транспортних засобів безоплатними автомобільними дорогами.
- У 2020 році в Україні розпочнеться будівництво першої платної дороги зі Львова до польського Краковець у рамках проєкту GO Highway. Проїзд першою платною дорогою може коштувати 2-3 грн за кілометр.
- Мінінфраструктури України планує зробити платним проїзд дорогами для іноземців, які заїжджають в Україну на авто з іноземними номерами.