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09
Ср., жовт.
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В Україні існує низька обізнаність про сільське господарство серед молоді – дослідження Corteva Agriscience

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 Відсутність доступної інформації про сільське господарство знижує рівень зацікавленості молоді в роботі у цій сфері, що може стати серйозним бар’єром на шляху до забезпечення продовольчої безпеки

Corteva Agriscience, міжнародна сільськогосподарська компанія, презентувала результати Всеукраїнського дослідження щодо ставлення молодого покоління до роботи в сільському господарстві. Основним завданням масштабного онлайн опитування, проведеного Corteva Agriscience за підтримки аналітичного агентства Proinsight Lab у всіх регіонах країни, стала розробка рекомендацій для учасників сільськогосподарського бізнесу по залученню молоді і вихованню наступного покоління фермерів. Дослідження визначило імідж сільського господарства і його працівників серед підлітків і батьків, а також ставлення респондентів до сільського господарства в цілому.

Всього в опитуванні взяли участь понад 1000 міських і сільських жителів з різних регіонів України. До них увійшли підлітки у віці 14-18 років і батьки дітей цього віку.

З усіх опитаних лише 2% підлітків обирають професію аграрного спрямування або роботу в сільськогосподарській галузі. Причому, залученість батьків в сільському господарстві не сильно впливає на вибір дітей - серед дітей, чиї батьки працюють в сільському господарстві, агропрофесіі вибирають тільки 4%, а бажання працювати в сільському господарстві обрали 6% серед цих дітей. Серед батьків, що працюють в сільському господарстві, тільки 2% побажали б дітям освоїти агропрофессіі або знайти роботу в цій галузі. Батьки, які не залучені в сільському господарстві, взагалі не рекомендують дітям аграрний напрямок.

Згідно з дослідженням, більшість підлітків обирають професії напрямку ІТ, медицини і фармацевтики, а також творчі спеціальності, готельно-ресторанний бізнес та туризм. Рекомендації батьків переважно збігаються з вибором підлітків.

Для більшості учасників опитування сільське господарство виявилося незнайомою сферою діяльності, і саме це є ключовою причиною відсутності вибору на користь сільського господарства під час планування кар'єри (52% підлітків, 49% батьків). Більше третини опитаних підлітків (38%) також заявили, що ця галузь їм нецікава. При цьому, рівень знання сільськогосподарських спеціальностей серед підлітків в Україні виявився досить високим – загалом 21% опитаних підлітків не змогли пригадати жодної сільськогосподарської спеціальності, а найвідомішими агроспеціальностямі були названі: агроном, тракторист і ветеринар.

Переважна більшість відповідей продемонструвала лояльне ставлення до сільського господарства: 58% дітей і 63% батьків погодилися з тим, що сільське господарство розвивається і що це технологічна галузь. Показово, що у відповідях більшості підлітків і батьків відсутній стереотип про те, що сільське господарство - це чоловіча професія, незважаючи на те, що серед опитаних роботу в сільському господарстві обирають, в основному хлопчики, які живуть в селах або невеликих населених пунктах. Крім того, загалом 10% дітей і 17% дорослих не вибрали сільське господарство для майбутньої діяльності через те, що вважають, що в цій галузі немає гідного заробітку.

Дослідження виявило, що ключовими проблемами для підготовки нового покоління працівників сільського господарства України сьогодні є низький рівень знання про галузь у більшості населення країни і неправильне уявлення про сільськогосподарську працю, яке не відповідає рівню професійних амбіцій підлітків та їхніх батьків. Щоб залучити молодь до роботи в сільському господарстві, доцільно знайомити молодь і батьків з сільським господарством, формувати позитивний імідж галузі. При цьому для комунікації з молоддю необхідно використовувати ті канали, які впливають на їхнє життя. Дослідження показало, що, визначаючи значимість інших людей у ​​виборі професії, повний вплив на українських підлітків, на думку самих дітей, чинять в рівній мірі батьки / родичі і соціальні мережі / блогери (по 12%), далі значний вплив здійснюють психологи / соціальні / медичні працівники (10%), і лише потім – друзі (9%) та вчителі (8%).

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«Велика частка молоді, залученої в сільському господарстві, є одним з ключових факторів успішного досягнення глобальних продовольчих цілей. Всі учасники сільськогосподарської галузі повинні працювати разом над розвитком нового покоління аграріїв, - прокоментував Сергій Харін, Керівник бізнесу компанії Corteva Agriscience в Східній Європі. - Corteva Agriscience на глобальному і локальному рівнях вже реалізовує ряд проектів, спрямованих на залучення молоді. І ми провели це фундаментальне дослідження з метою проаналізувати відношення молоді до сільського господарства і визначити реальні причини, через які галузь опинилася в ситуації, коли не вистачає молодої робочої сили».

«Результати допоможуть нам, а також всім учасникам АПК розробити план дій, щоб мотивувати молоде покоління будувати кар'єру в сільському господарстві, а саму галузь сприймати, як перспективну, високотехнологічну та інноваційну діяльність, - повідомила Анна Бабіч, менеджер з корпоративних комунікацій в Центральній і Східній Європі Corteva Agriscience. - Згідно з результатами опитування, українська молодь мало знайома з галуззю, а при виборі професії сильно залежить від соціальних мереж. Саме тому ми спробували абсолютно новий для сільського господарства інструмент комунікації - колаборації з популярними блогерами, щоб привернути увагу якомога більшої кількості підлітків і розповісти їм про перспективи роботи в нашій сфері».

Так, в рамках унікального проекту українській Youtube-спільноті вже доступні для перегляду три відеоролика ключових лідерів думок серед молоді в різних категоріях:

Відео активно набирають перегляди і коментарі, залучаючи молодь і розповідаючи про переваги роботи в агросекторі. Цей унікальний на українському ринку проект від Corteva Agriscience доводить, що в сільському господарстві можливо і необхідно використовувати інноваційні підходи для спілкування з молоддю.

Corteva Agriscience