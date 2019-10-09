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09
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Раді запропонують скасувати ПДВ з внутрішніх авіаперевезень

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Міністерство інфраструктури України збирається звернутися до Верховної Ради з проханням скасувати податок на додану вартість на внутрішні авіаперевезення.

Про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій у інтерв'ю "1+1", інформує БІЗНЕС.

За його словами, зараз внутрішня авіамобільність в Україні на рівні 5-6%. "Цього недостатньо, порівняно з Європою. Для того, щоб її розвивати ми плануємо внутрішніх перевізників заводити, в тому числі інші компанії. Ще будемо пропонувати Верховній Раді скасувати податок на додану вартість на внутрішні перевезення. Тому що якось дивакувато виглядає, що на міжнародні перевезення немає ПДВ, а на внутрішні є", — сказав міністр. 

Він додав, що наразі авіакомпанії, які здійснюють перельоти між містами України, зазнають збитків.

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що українські авіакомпанії втрачають чимало коштів через необхідність літати в обхід Росії. Криклій зазначив, що ця проблема торкнулася в першу чергу авіакомпаній МАУ (один з беніфіціарів — бізнесмен Ігор Коломойський) і SkyUp (належить родині бізнесменів Альба).

ПДВ Мінінфраструктури авіакомпанія