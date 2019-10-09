Із серпня 2017 по серпень 2019 року в Україні відкрилося 686 379 нових бізнесів.

Про це йдеться у дослідженні VoxUkraine, інформує БІЗНЕС.

"Щомісяця в Україні реєструють в середньому 26 632 підприємства. При цьому динаміка стабільна, і кількість нових підприємств завжди утримувалася на рівні 20-30 тис. на місяць", — йдеться дослідженні.

Зазначається, що восени 2018 року було зареєстровано найбільше нових бізнесів. Тоді середні показники збільшилися більш ніж на 7 тис. підприємств з піковою реєстрацією в жовтні 2018 року — 57 168, що майже вдвічі перевищувало середній показник за рік. Частково це пояснюється заходами з детінізації зайнятості, здійсненими урядом у цей час.

Провідними сферами за кількістю зареєстрованих бізнесів (серпень 2017 — серпень 2019) стали: роздрібна торгівля (167 992), оптова торгівля (91 195), програмування (66 340), перукарські послуги (33 196) та ресторанний бізнес (24 736).

Серед усіх організаційно-правових форм реєстрації переважають ФОП. За два роки їх зареєструвалося 531 019. У 2019 році ФОПів відкрилось у 5,7 разів більше, ніж ТОВ. Всього вони становлять 77% масиву нових підприємств.

На другому місці за кількістю реєстрацій — ТОВ (155 359). Вони становлять 75% від усіх зареєстрованих юридичних осіб. На третьому — громадські організації, 10 404.

Щороку ФОП відкривається стабільно більше, ніж ТОВ, і різниця у кількості поступово зростає.

Найактивніше бізнеси відкривали у Київській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Львівській та Чернівецькій областях. Але абсолютну кількісну перевагу має Київ (тут знаходяться 20% усіх відкритих за цей час підприємств). При цьому кількість нових бізнесів у столиці втричі більша, ніж середня кількість у п'ятьох провідних областях. За 2,5 року у столиці зареєстрували 139 646 нових бізнесів, що становить 20% від їхньої загальної кількості", — йдеться у дослідженні.

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